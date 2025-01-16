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В Приморье во время погрузки лесовоза в воду упали тысячи бревен

В Тернейском районе Приморья чуть не перевернулось судно, которое нагрузили бревнами

В Приморском крае в Тернейском районе во время погрузки едва не перевернулся лесовоз, сообщает Newsbox24 в Telegram-канале.

Инцидент произошел 16 января на причале в Пластуне. Судно «Степан Гейц» нагрузили бревнами, в ходе погрузки произошел крен на правый борт. Во время отхода судна тысячи бревен упали в воду.

Люди прыгали с корабля на причал. Пострадавших нет, уточнили очевидцы. Сухогруз получил повреждения. Предварительной причиной происшествия называют плохое закрепление бревен во время погрузки.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.

«Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что бревна из воды вытащили.

В сентябре в Нижегородской области сел на мель сухогруз «Иван Матвеев». Судно перевозило две тысячи тонн каменной соли и село на мель при заходе на якорную стоянку. Пассажиры и члены экипажа в момент происшествия не пострадали, разлив нефтепродуктов специалисты не зафиксировали.

Также «Газета.Ru» сообщала, что женщина-капитан утопила дорогостоящий военный корабль.

Ранее у побережья Камчатки рыболовное судно село на мель.

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