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Россия и Украина обсуждают защиту ядерных объектов

Bloomberg: Россия и Украина ведут переговоры о защите ядерных объектов
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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия и Украина ведут в Катаре «ограниченные переговоры» о принципах защиты ядерных объектов от нападений». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Они утверждают, что стороны обговаривают условия России, предусматривающие сохранение контроля над занятыми украинскими территориями, а также Крымским полуостровом.

В публикации подчеркивается, что в настоящее время переговоры между Киевом и Москвой ограничиваются только обменом пленными и возвращением детей.

До этого кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что в рамках потенциальных переговоров об урегулировании конфликта на Украине обсудят вопросы о нейтралитете Киева и ослаблении санкций против России.

Кроме того, Рубио заявлял, что официальная позиция Соединенных Штатов должна заключаться в поддержке усилий по окончанию военных действий на территории Украины. По его словам, первым шагом к мирному урегулированию может стать объявление режима прекращения огня.

Ранее в Польше анонсировали конференцию по восстановлению Украины.

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