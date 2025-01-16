МИД одобрил исключение Кубы из списка спонсоров терроризма

МИД РФ назвал правильным решение США об исключении Кубы из списка спонсоров терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

В министерстве сочли этот шаг правильным, но недостаточным решением, поскольку блокада Кубы сохраняется.

«<...>. Имею в виду, что основной массив таких рестрикций и мер, которые принимались против Кубы, имеют экстерриториальный характер, и они были приняты в рамках незаконной и антигуманной экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США, ужесточенной Вашингтоном до беспрецедентного уровня в последние годы, и все это остается в силе», — сказала Мария Захарова.

Документ об исключении Кубы из списка спонсоров терроризма опубликовали 14 января на сайте Белого дома.

Решение об этом принял президент Джо Байден, срок полномочий которого еще не истек. Однако речь идет о временном исключении Кубы из списка — сроком на полгода.

США вернули Кубу в список государств — спонсоров терроризма в 2021 году, в последние дни президентства Дональда Трампа.

До этого бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон высказал предположение о том, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность приобретения ряда территорий, включая Кубу и КНДР.

Ранее эксперт объяснил претензии США на Гренландию провалом на Украине.