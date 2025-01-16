Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД одобрил исключение Кубы из списка спонсоров терроризма

МИД РФ поддержал решение США исключить Кубу из списка спонсоров терроризма
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

МИД РФ назвал правильным решение США об исключении Кубы из списка спонсоров терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

В министерстве сочли этот шаг правильным, но недостаточным решением, поскольку блокада Кубы сохраняется.

«<...>. Имею в виду, что основной массив таких рестрикций и мер, которые принимались против Кубы, имеют экстерриториальный характер, и они были приняты в рамках незаконной и антигуманной экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США, ужесточенной Вашингтоном до беспрецедентного уровня в последние годы, и все это остается в силе», — сказала Мария Захарова.

Документ об исключении Кубы из списка спонсоров терроризма опубликовали 14 января на сайте Белого дома.

Решение об этом принял президент Джо Байден, срок полномочий которого еще не истек. Однако речь идет о временном исключении Кубы из списка — сроком на полгода.

США вернули Кубу в список государств — спонсоров терроризма в 2021 году, в последние дни президентства Дональда Трампа.

До этого бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон высказал предположение о том, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность приобретения ряда территорий, включая Кубу и КНДР.

Ранее эксперт объяснил претензии США на Гренландию провалом на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами