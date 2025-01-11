В США рассказали, что Трамп может купить еще несколько стран

Бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон высказал предположение о том, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность приобретения ряда территорий, включая Кубу и КНДР. Об этом он написал в статье для издания The Hill.

«Какие еще страны следует включить в список приобретений Трампа? <...> Как насчет Кубы?» – пишет Маккиннон.

Маккиннон задался вопросом также о целесообразности включения в список потенциальных приобретений Трампа или, как минимум, объектов пристального внимания с точки зрения стратегической разведки и других стран, имеющих непосредственное отношение к национальной безопасности и экономике США, приведя в пример Северную Корею, Багамы, Гаити и Тайвань.

На днях избранный президент США Дональд Трамп выложил в соцсети две карты Соединенных Штатов с присоединенной Канадой. На первой опубликованной карте территория Канады окрашена в цвета американского флага, а на второй карте Канада закрашена таким же цветом, что и территория США. На ней написано «Соединенные Штаты».

Ранее Трюдо предложил Трампу обменять часть Канады на один из штатов США.