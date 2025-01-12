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Эксперт объяснил претензии США на Гренландию провалом на Украине

Аналитик Шрайвер: США выражают претензии на Гренландию из-за провала на Украине
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Соединенные Штаты выражают претензии на Гренландию из-за провала на Украине. Такую точку зрения высказал американский военный эксперт Уилл Шрайвер на странице в соцсети Х.

Он указал, что «американские бандиты» давно мечтали о Гренландии. И теперь, в связи с утраченными перспективами на Украине, США превратили аннексию Гренландии «в стратегический императив», считает Шрайвер.

7 января избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что запросила разговор с Трампом по поводу судьбы Гренландии.

В свою очередь бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккинон в материале для The Hill написал, что Трамп мог бы рассмотреть возможность приобретения и других стран: в том числе Кубы и КНДР, а также Тайваня.

Ранее Трампа предупредили, что покупка Гренландии будет «плохой сделкой».

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