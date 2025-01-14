США исключат Кубу из списка спонсоров терроризма

Администрация уходящего президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка стран — спонсоров терроризма. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Соответствующее заявление американские власти могут сделать во вторник, 14 января.

Высокопоставленные американские чиновники рассказали агентству, что «многие десятки» политических заключенных и других лиц, которых США считают несправедливо задержанными, будут также освобождены к концу правления Байдена 20 января.

США вернули Кубу в список государств — спонсоров терроризма в 2021 году, в последние дни президентства Дональда Трампа.

До этого бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон высказал предположение о том, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность приобретения ряда территорий, включая Кубу и КНДР.

Ранее премьер Дании захотела обсудить с Трампом судьбу Гренландии.