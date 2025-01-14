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Генштаб ВСУ подтвердил информацию о дефиците пехотинцев

В ВСУ подвтердили перевод аэродромных техников в пехоту
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Военная хроника/VK

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвтердили перевод аэродромных техников и других солдат подразделений военно-воздушных сил (ВВС) в пехоту. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и т.д. Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев», — заявили в украинском генштабе.

В руководстве ВСУ дополнили, что эти действия являются вынужденным шагом для укрепления обороны на фронтах.

До этого подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что слабая организация Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к полному краху армии в любой момент.

В то же время эксперт отметил, что у ВС РФ достаточно ресурсов, чтобы в случае необходимости дойти до Днепра даже при условии сопротивления ВСУ.

Ранее Байден заявил, что существует «реальный шанс» победы Украины над Россией.

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