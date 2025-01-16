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В МИД России выразили надежду на стабилизацию ситуации в Газе

Захарова: РФ надеется, что сделка Израиля и ХАМАС даст основу для стабилизации
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Hatem Khaled/Reuters

Россия рассчитывает, что выполнение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа создаст условия для устойчивой стабилизации. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем на то, что выполнение достигнутого сейчас соглашения будет способствовать устойчивой стабилизации ситуации в Газе», — сказала она на брифинге.

Кроме того, российская сторона надеется, что в число освобожденных заложников в рамках сделки Израиля и ХАМАС войдет россиянин Александр Труфанов, находящийся в секторе Газа.

15 января Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня. Конфликтующие стороны договорились о перемирии, которое продлится 42 дня. Кроме того, в документе содержалась информация об обмене заложников-израильтян на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Армия обороны Израиля начала подготовку к приему освобожденных из плена граждан. Что известно о деталях соглашения — в материале «Газеты.Ru».

Позднее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от ряда согласованных с посредниками пунктов соглашения. В пресс-службе офиса главы израильского правительства добавили, что Израиль не станет созывать заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что палестинское движение подтвердило все его детали.

Ранее в Госдепе назвали гарантов сделки между Израилем и ХАМАС.

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