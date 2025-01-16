Израиль обвинил ХАМАС в отказе от некоторых пунктов соглашения

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от ряда согласованных с посредниками пунктов соглашения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса главы израильского правительства.

«ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе офиса Нетаньяху добавили, что палестинское движение отказывается от четких договоренностей. Также в офисе главы израильского правительства подчеркнули, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что движение ХАМАС подтвердило все его детали.

Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с ХАМАС о прекращении огня. Также прозвучали призывы к поддержке полевых приготовлений с целью «борьбы с войной и новыми преступлениями».

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня и обмене заложников. Подробнее о деталях соглашения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе назвали гарантов сделки между Израилем и ХАМАС.