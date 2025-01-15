В Госдепе назвали гарантов сделки между Израилем и ХАМАС

CША, Катар и Египет являются гарантами сделки между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом в ходе брифинга заявил глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, сообщает ТАСС.

«И одна из вещей, которую мы всегда говорили об этой сделке, заключается в том, что, когда будет переход от первой фазы ко второй, США, Египет и Катар будут гарантами этой сделки», — сказал он.

По словам представителя Госдепа, Доха и Каир будут оказывать давление на ХАМАС, чтобы движение «осталось за столом переговоров и перешло от первой фазы ко второй». При этом Вашингтон подтолкнет Израиль к тому, чтобы еврейское государство поступило так же, добавил он.

15 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти достигли предварительных договоренностей с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников. Ожидается, что в соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. В обмен Израиль, предположительно, освободит сотни палестинских заключенных из своих тюрем.

Ранее в Израиле заявили о нерешенных пунктах на переговорах по сектору Газа.