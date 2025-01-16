В России захотели ввести в Госдуму больше депутатов из Чечни

В России хотят усилить представительство Чечни в Государственной думе. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванный источник.

«Один из свердловских округов хотят отдать не ЛНР или ДНР, как считалось изначально, а Чечне. Поскольку там за последние годы серьезно увеличилось число избирателей», — заявил он.

По словам источника издания, общее число депутатов останется неизменным, однако изменение представительства региона возможно лишь путем передачи ему избирательного округа от другого субъекта страны. Он добавил, что потенциальные изменения связаны с увеличением населения Чечни.

6 декабря депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали главу Чечни Рамзана Кадырова принести извинения председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину за критические высказывания в его адрес.

До этого Кадыров обвинил глав Следственного комитета и Министерства внутренних дел Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева в «сидении не на своих местах» из-за уголовного дела в отношении чеченского подростка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК опубликовал детали дела, из-за которого Кадыров раскритиковал Бастрыкина.