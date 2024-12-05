«Всевышний их накажет». Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за чеченского подростка СК показал кадры драк с участием подростка из Чечни после критики Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил глав СК и МВД Александра Бастрыкин и Владимира Колокольцева в «сидении не на своих местах» из-за уголовного дела в отношении чеченского подростка. В Кремле воздержались от комментариев. Юноша, о котором зашла речь, больше года назад вместе с приятелями нападал в Москве на прохожих и избивал их. Сейчас он под домашним арестом.

«Беспредельничают, сидя в креслах»

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал глав Следственного комитета и МВД Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева, обвинив их в «некачественной работе» и «разжигании антимигрантских настроений». Поводом стало уголовное дело в отношении 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева, обвиняемого в хулиганстве.

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил Кадыров.

По его словам, в последнее время «приезжих» в столице притесняют, и обострил этот процесс якобы сам Колокольцев.

«Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют — наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят, что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве», — отметил глава Чечни.

По его мнению, главы СК и МВД «не знают, что творится у себя в государстве, потому что они не выезжают в регионы».

«Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет», — заявил Кадыров.

Он также подчеркнул, что правозащитники, депутаты, сенаторы Чечни, а также он сам лично «занимаются» делом подростка «уже давно».

«Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится», — заверил глава Чечни..

Провоцировали прохожих и затевали драки

Пятеро подростков, среди которых был Мурдиев, в сентябре 2023 года избили восемь человек в районе столичного ТЦ «Авиапарк».

close Муслим Мурдиев (крайний слева) Следственный комитет России

«Они выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников провоцировал словесный конфликт с ним, после чего начинал драку и избивал потерпевшего. Другие фигуранты находились рядом, давая советы как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении», — сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Следователи опубликовали видео, на которых видно, как Мурдиев с друзьями спровоцировал потасовку.

Сам он утверждает, что только заступился за товарища, на которого напал зачинщик драки, причем тот был «гораздо сильнее его». «Драку с отчетливым перевесом в пользу зачинщика сняли на телефон, что и послужило возбуждению сфабрикованного уголовного дела, но почему-то не в отношении самого провокатора», – пишет информагентство «Грозный-Информ».

В отношении подростков возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Имен других участников в ведомстве не назвали.

Мурдиев несколько месяцев находится под домашним арестом. Первое судебное заседание должно состояться 18 декабря.

«Если надо — дадут оценку»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева.

«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки — они дадут оценку», — сказал представитель Кремля.

Член СПЧ России Ева Меркачева подчеркнула, что в России действует единое право, «которое нужно отстаивать для всех».

«У нас единая страна, единый Уголовный кодекс. Единое право нужно отстаивать для всех. Хочется об этом напомнить», — заявила Меркачева.

При этом правозащитница допустила, что раз об уголовном деле заговорил сам Кадыров, то, возможно, оно действительно требует пристального пересмотра и в нем были допущены нарушения.

«Но могу сказать, и об этом обязательно надо говорить, что странно слышать такие слова от главы республики, где нарушения в силовых структурах — нередкое явление», — заключила Меркачева, напомнив об исчезновении чеченской девушки Седы Сулеймановой, дело об убийстве которой «вроде было возбуждено, но что там происходит — мы не знаем», а также о делах о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

«Не сравнивать ислам с террором»

Это не первый раз, когда глава Чечни критикует руководителя СК. Летом 2024 года Кадыров попросил Бастрыкина быть аккуратнее, говоря о террористах и упоминая ислам, а также не называть преступников исламистами.

До этого Бастрыкин в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге призвал ввести запрет на ношение никабов, а также посоветовал Госудуме прореагировать на недавние теракты. «В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты-террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы-исламисты», — отметил Бастрыкин.

«Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — подчеркнул тогда Кадыров, указав, что подобные фразы от высокопоставленных чиновников могут крайне плохо закончиться для общественно-политической ситуации в стране.