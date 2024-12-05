СК опубликовал детали дела, из-за которого Кадыров раскритиковал Бастрыкина

Следственный комитет России получил показания потерпевших, на которых нападали подростки в торговых центрах Москвы в 2023 году. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале Следкома.

По ее словам, «приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям». Она отметила, что действия пяти фигурантов квалифицированы главным следственным управлением СК России по Москве по ч. 2 ст. 213 УК России.

«В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей», — заявила она.

Нападения происходили в торгово-развлекательном центре «Авиапарк», торговом центре «Дискавери» и на территории «Парка культуры «Ходынское поле». Петренко добавила, что окончательный вердикт вынесет суд.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и руководитель МВД Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах». Свое мнение он высказал во время прямой линии, отвечая на вопрос «Грозный-информ» о деле 14-летнего чеченского подростка Муслима (Романа) Мурдиева, который находится под домашним арестом. Против Мурдиева возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в ТЦ «Ходынское поле». Подростка обвиняют в серьезном нарушении общественного порядка с применением насилия к другим гражданам в групповой драке. В деле также фигурируют еще четыре человека. Суд по делу Мурдиева состоится 18 декабря. Кадыров выразил уверенность, что его не посадят: «Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится».

Ранее Песков отказался оценивать слова Кадырова о том, что главы СК и МВД сидят «не на своем месте».