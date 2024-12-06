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Депутат, потребовавший извинений от Кадырова, готов лично встретиться с главой Чечни

Потребовавший извинений от Кадырова депутат Климов готов лично встретиться с ним

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Депутат Госдумы Сергей Климов сообщил, что с радостью встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом он заявил в беседе с изданием «Подъем!».

Отвечая на вопрос о том, какой реакции он ожидает, он отметил, что «сильные люди умеют признавать свои ошибки». Климов выразил надежду, что глава Чечни скажет или напишет, что у него были эмоции и что правоохранительная система РФ ему не подчиняется. Он считает, что такой жест был бы проявлением мужества и примером для окружающих.

Что касается возможных опасений, Климов подчеркнул, что Кадыров — грамотный человек, который не станет совершать глупых поступков. Он добавил, что они не давали поводов для злости или обиды и всегда оставались корректными.

«Если Рамзан Кадыров захочет с нами встретиться, мы с удовольствием примем это предложение. Важно лишь, чтобы это не стало нашим последним разговором», — заключил он.

Днем 6 декабря депутаты из Краснодара Сергей Кусмаков и Сергей Климов призвали Рамзана Кадырова принести извинения председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину за критические высказывания в его адрес.

4 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил глав Следственного комитета и Министерства внутренних дел Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева в «сидении не на своих местах» из-за уголовного дела в отношении чеченского подростка. В Кремле воздержались от комментариев. 14-летний Муслим Мурдиев, о котором зашла речь, в сентябре 2023 года вместе с приятелями нападал в Москве на прохожих и избивал их. Следователи опубликовали видео, на которых видно, как юноша с друзьями спровоцировал потасовку. Сейчас он под домашним арестом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров показал момент ликвидации бойцов ВСУ на Белгородском направлении.

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