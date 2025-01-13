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В Госдуме оценили призывы Британии отправить миротворцев на Украину

Депутат Швыткин счел неприемлемым размещение британских миротворцев на Украине
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Появление на территории Украины британских миротворцев после завершения конфликта неприемлемо для России. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат Юрий Швыткин прокомментировал предложение экс-министров обороны Соединенного Королевства отправить войска на территорию Украины.

Он напомнил, что Британия входит в НАТО, поэтому такое развитие событий недопустимо. Появление сил военного блока на Украине будет означать ее оккупацию, подчеркнул депутат. В то же время Североатлантический альянс будет вынашивать планы против России, что для Москвы неприемлемо.

Швыткин также счел странными предложения о размещении на Украине военного контингента стран ЕС.

«Все это — агрессивная, недружественная политика против нашего государства. Такие миротворцы не могут быть в буферной зоне между нами и Украиной, потому что это послужит только возобновлению конфликта», — сказал парламентарий.

До этого бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон заявили, что власти Великобритании должны отправить солдат в качестве миротворцев на Украину после завершения конфликта.

Ранее Зеленский заявил о планах британского премьера посетить Украину.

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