ХАМАС ответил на обвинение Израиля в срыве соглашения

Палестинское движение ХАМАС привержено соглашению с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель организации, член политбюро Иззат ар-Ришк.

«ХАМАС придерживается соглашения о прекращении огня, о котором объявили посредники», — заявил ар-Ришк.

Незадолго до этого офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от ряда согласованных с посредниками пунктов соглашения. В пресс-службе офиса главы израильского правительства добавили, что Израиль не станет созывать заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что палестинское движение подтвердило все его детали.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с палестинским движением ХАМАС. Также прозвучали призывы к поддержке полевых приготовлений с целью «борьбы с войной и новыми преступлениями».

Накануне сообщалось, что Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня и обмене заложников. Подробнее о деталях соглашения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили о серьезном поражении Израиля.