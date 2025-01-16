В Иране заявили о серьезном поражении Израиля

Достижение палестинским движением ХАМАС и Израилем соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня стало крупным поражением Тель-Авива. Об этом заявил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) в своем заявлении.

«Сегодня окончание войны и навязывание прекращения огня сионистскому режиму (имеется в виду Израиль — «Газета.Ru») стало неоспоримой и великой победой для Палестины и еще большим поражением для чудовищного сионистского режима», — говорится в документе.

Из заявления КСИР также следует, что произошедшее является «великой победой», которую сравнили со «штурмом Аль-Аксы», который стал «многогранным и непоправимым поражением сионистов».

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня. Стороны договорились о перемирии на 42 дня, а также об обмене заложников-израильтян на палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах. Армия обороны Израиля начала подготовку к приему освобожденных из плена граждан. Что известно о деталях соглашения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль усилил атаки на Газу после объявления о прекращении огня.