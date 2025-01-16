В Иране предупредили о возможном срыве сделки Израиля с ХАМАС

В КСИР Ирана заявили, что Израиль может сорвать сделку с ХАМАС

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Стороны исламского фронта сопротивления в регионе из сектора Газа восхваляют жертвы ливанской «Хезболлы», йеменской «Ансаруллы» и иракского сопротивления, предупреждают о возможном нарушении пакта сионистским дьяволом (имеется в виду правительство Израиля. — «Газета.Ru») и поддерживают полевые приготовления для борьбы с войной и новых преступлений», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе КСИР заявили, что достижение соглашения между ХАМАС и Израилем об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня стало крупным поражением Тель-Авива.

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня и обмене заложников.

Стороны договорились о перемирии, которое продлится 42 дня, а также об обмене заложников-израильтян на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. В свою очередь Армия обороны Израиля организовала подготовку к приему освобожденных из плена израильских граждан. Подробнее о деталях соглашения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Палестине оценили роль России в прекращении огня в секторе Газа.