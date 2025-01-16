Названа причина, почему США хотят купить Гренландию

Politico: интерес Трампа к Гренландии может быть связан с запасами нефти

Интерес избранного американского президента Дональда Трампа включить Гренландию в состав США может быть связан с желанием получить доступ к запасам нефти и газа. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что использование нефтегазовых месторождений Гренландии «может превратиться в крупный бизнес для американских добывающих компаний». По данным издания, запасы нефти на острове составляют около 31,4 млн баррелей нефтяного эквивалента, а природного газа — 4,2 трлн кубометров.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен заявил, что Североатлантическому альянсу грозит распад, если США решат напасть на Гренландию с целью захвата острова.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.