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Стало известно о сопротивлении внутри ЕС новым санкциям против России

Посол Ченцов: в ЕС сопротивляются ужесточению санкций против металлургии РФ
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Global Look Press

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) сопротивляются ужесточению санкций против России, в частности против металлургической промышленности. Об этом заявил посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов, его слова приводит украинский телеканал «Общественное».

По словам дипломата, ряд стран Евросоюза «пролоббировали» исключение санкционного режима до 2028 года для отдельных видов продукции металлургического комплекса.

«Мы стараемся сократить этот срок и объемы продукции, которую Российская Федерация может экспортировать», — отметил Ченцов.

Среди прочего посол Украины пожаловался, что российские компании увеличили свою долю на европейском рынке. По словам дипломата, компании РФ увеличили инвестиции в сфере производства минеральных удобрений. Ченцов подчеркнул, что российские компании, по его информации, достаточно успешно приспосабливаются к условиям рынка в условиях санкций, в том числе повышают качество предоставляемой продукции.

Незадолго до этого сенатор-республиканец Марко Рубио, которого выдвинул избранный президент США Дональд Трамп на должность государственного секретаря, заявил, что введенные против России санкции и их возможная отмена способны сыграть важную роль в переговорах по завершению конфликта на Украине.

При этом накануне США ввели санкции в отношении около 250 физических и юридических лиц за предполагаемые связи с Россией.

Ранее глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях.

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