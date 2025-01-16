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Зеленский попал в скандал после слов о кандидате в президенты Польши

Оппозиция Польши набросилась на Зеленского из-за слов о кандидате в президенты
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Heiko Becker/Reuters

Политики оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» (ПиС) раскритиковали Владимира Зеленского после его слов об их кандидате в президенты страны Кароле Навроцком, который заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО. На это обратил внимание польский портал Do Rzeczy.

«Владимир Зеленский нагло участвует в предвыборной кампании в Польше <…> и нападает на Кароля Навроцкого, который является польским политиком и защищает польские интересы. Украине нет места в ЕС», — заявил депутат от ПиС Януш Ковальский.

В свою очередь парламентарий Дариуш Матецкий отметил, что Зеленский должен «поклониться» партии «Право и справедливость», которая находилась у власти в момент начала конфликта на Украине, поскольку если бы не ее поддержка, Киев был бы «оккупирован».

«Его заявление о Навроцком является смущающей оплошностью, и он должен извиниться за это», — считает оппозиционный депутат Тобиас Боченьский.

В свою очередь представитель «Права и справедливости» Себастьян Лукашевич заявил, что «украинский комик не может вмешиваться в президентские выборы в Польше».

9 января кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза (ЕС) и НАТО. В ответ на это Зеленский призвал польского политика «тренироваться», поскольку в будущем ему, вероятно, придется защищать страну.

Он утверждает, что в случае поражения Украины Россия якобы нападет на Польшу, и тогда Навроцкий будет заниматься не политической борьбой, а борьбой за свою жизнь.

Ранее Зеленский рассказал, как просил Фицо «осудить» Россию.

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