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Зеленский резко ответил кандидату в президенты Польши, не увидевшему Киев в ЕС и НАТО

Зеленский ответил кандидату в президенты Польши, не увидевшему Киев в ЕС и НАТО
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Bernadett Szabo/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил на слова кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого, который заявил, что на данный момент не видит Киев в ЕС и НАТО. Во время пресс-конференции в Варшаве Зеленский призвал польского политика «тренироваться», поскольку в будущем ему, вероятно, придется защищать страну.

«Если Украина не будет в ЕС и не будет в НАТО, если Украина не будет иметь гарантий безопасности, то господину Навроцкому надо уже начинать тренироваться, потому что может так случиться, что ему придется вместе со своими соотечественниками брать в руки оружие, чтобы защищать свою страну», — сказал Зеленский.

Он утверждает, что в случае поражения Украины Россия якобы нападет на Польшу, и тогда Навроцкий будет заниматься не политической борьбой, а борьбой за свою жизнь.

9 января кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий заявил, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза (ЕС) и НАТО. Он подчеркнул, что не видит Украину в евроатлантических структурах до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея ввиду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни.

Ранее Туск возмутился словами кандидата в президенты Польши об Украине.

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