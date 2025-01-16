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Стало известно об усиленных мерах безопасности на инаугурации Трампа

TMZ: секретная служба США наняла частную компанию для инаугурации Трампа
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Evan Vucci/AP

Секретная служба США наняла частную охранную компанию для инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает портал TMZ.

«Церемония инаугурации Дональда Трампа будет организована частной охранной компанией. <…> Секретная служба наняла компанию Arcus Group LLC для помощи в проведении инаугурации», — говорится в сообщении.

По данным издания, частная компания получила контракт на $8,1 млн.

За 2024 год на Трампа покушались дважды. Первое нападение произошло 13 июля во время выступления перед избирателями, когда в политика выстрелили несколько раз. Одна из пуль попала ему в ухо. Второе случилось 15 сентября в гольф-клубе во Флориде, тогда Трамп не пострадал.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто из бывших первых леди США нарушит традицию и не появится на инаугурации Трампа.

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