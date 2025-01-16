Стало известно об усиленных мерах безопасности на инаугурации Трампа

Секретная служба США наняла частную охранную компанию для инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает портал TMZ.

«Церемония инаугурации Дональда Трампа будет организована частной охранной компанией. <…> Секретная служба наняла компанию Arcus Group LLC для помощи в проведении инаугурации», — говорится в сообщении.

По данным издания, частная компания получила контракт на $8,1 млн.

За 2024 год на Трампа покушались дважды. Первое нападение произошло 13 июля во время выступления перед избирателями, когда в политика выстрелили несколько раз. Одна из пуль попала ему в ухо. Второе случилось 15 сентября в гольф-клубе во Флориде, тогда Трамп не пострадал.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто из бывших первых леди США нарушит традицию и не появится на инаугурации Трампа.