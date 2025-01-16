В США раскритиковали прощальную речь Байдена

Американские политики, журналисты и общественные деятели раскритиковали прощальную речь уходящего президента Джо Байдена, чьи полномочия истекают на этой неделе. На это обратил внимание телеканал Fox News.

«Джо Байден покидает свой пост таким же образом, как и пришел: мелочный, партийный и, честно говоря, не говорящий правды», — написал в соцсетях конгрессмен Даррелл Исса.

В свою очередь сенатор Маркуэйн Маллин заметил, что Байден ставил «климатическую истерию» выше реальных приоритетов США в виде безопасности границ, снижения расходов и продвижения концепции «мира через силу».

Экс-советник Демпартии США Дэн Террентайн также отметил, что речь уходящего президента США была «очень мрачной».

Журналист и обозреватель Fox News Грег Гутфельд, комментируя выступление уходящего президента США заявил, что речь Байдена стала «позорным и жалким концом». Радиоведущий Клэй Трэвис же назвал попытку выдвинуть его на второй срок самым безрассудным решением, не имеющим оправдания.

82-летний Джо Байден является 46-м президентом США (от Демократической партии), он занимает этот пост с 20 января 2021 года. С 2009 по 2017 год был вице-президентом при президенте Бараке Обаме. С 1973 по 2009 год представлял штат Делавэр в сенате США.

Президентский срок Байдена заканчивается 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Байден завершает свои полномочия после четырех лет на посту.

Ранее в США подвели неутешительный итог президентства Байдена.