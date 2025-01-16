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Байден предложил лишить президентов США иммунитета от наказания

Байден предложил изменить конституцию, чтобы лишить президентов США иммунитета
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MANDEL NGAN/Reuters

Глава Белого дома Джо Байден в своем прощальном обращении к нации заявил о необходимости внесения поправок в конституцию Соединенных Штатов для отмены иммунитета президента от ответственности за преступления, совершенные в ходе исполнения полномочий. Обращение транслировалось всеми ведущими американскими телеканалами, передает РИА Новости.

«Мы должны внести изменения в конституцию, чтобы было ясно: ни один президент не может быть защищен от ответственности за преступления, которые он совершает, находясь на посту», — сказал он.

Кроме того, уходящий президент указал на важность борьбы с коррупцией в политике. Он подчеркнул, что США необходимо оперативно избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний.

Байден в ходе своего прощального обращения к нации не стал говорить о России. Он решил не упоминать отношения Москвы и Вашингтона, а также руководство Российской Федерации.

Президентский срок Байдена заканчивается 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Байден завершает свои полномочия после четырех лет на посту.

В ноябре 2024 года Трамп победил на выборах, получив 312 голосов выборщиков, в то время как его соперница Камала Харрис набрала 226 голосов.

Ранее на Западе объяснили решение Байдена разрешить Украине удары вглубь России.

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