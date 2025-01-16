Стали известны причины, по которым Шольц может проиграть выборы

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рискует проиграть выборы в ФРГ из-за своей поддержки Украины. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что возможное решение канцлера одобрить пакет военной помощи на сумму €3 млрд вызывает политическое давление.

Социал-демократическая партия Германии Шольца набирает менее половины голосов Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и отстает от крайне правой партии «Альтернатива для Германии», подчеркивает издание.

14 января депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Иоганн Вадефул раскритиковал Шольца за блокировку помощи Украине на сумму €3 млрд.

На прошлой неделе журнал Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете. По данным издания, Писториус и глава МИД Анналена Бербок настаивали на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Подготовленный список вооружений включал три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

Ранее Шольца утвердили кандидатом в канцлеры.