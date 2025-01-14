В Германии обвинили Шольца в метаниях по вопросу помощи Украине

Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Иоганн Вадефул раскритиковал канцлера Олафа Шольца за блокировку помощи Украине на сумму €3 млрд. Об этом сообщает телеканал N-tv.

По его словам, Шольц должен осознавать, чего он хочет. В вопросе поддержки Украины немецкий канцлер «метается туда-сюда», считает Вадефул. Политик утверждает, что Шольц в прошлом вел себя нерешительно по многим вопросам.

«Любая сдержанность только поощряла Путина продолжать», — сказал депутат.

На прошлой неделе журнал Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете. По данным издания, Писториус и глава МИД Анналена Бербок настаивали на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Подготовленный список вооружений включал три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

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