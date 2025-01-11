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Шольца утвердили кандидатом в канцлеры

Социал-демократы официально утвердили Шольца кандидатом в канцлеры Германии
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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Олаф Шольц официально утвержден кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что кандидатура Шольца была утверждена в рамках партийного съезда СДПГ. Издание подчеркивает, что это было сделано несмотря на плохие результаты опросов.

После оглашения результатов действующий канцлер Германии получил шестиминутные овации, говорится в публикации.

28 декабря руководитель социологического института INSA Герман Бинкерт заявил, что шансы Шольца переизбраться на должность становятся все меньше, поскольку разрыв между ним и его конкурентом от оппозиции Фридрихом Мерцем увеличивается.

Согласно опросам, большинство немцев считают, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц не обладает качествами сильного лидера. Кроме того, 74% респондентов уверены, что Шольц не должен вновь выдвигаться на пост канцлера на предстоящих в следующем году выборах.

Ранее в Германии распустили бундестаг.

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