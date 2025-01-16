В Гренландии назвали сроки провозглашения независимости

Экс-глава МИД Гренландии Броберг: получение независимости может занять три года

Процедура обретения Гренландией независимости посредством референдума может занять три года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал депутат парламента Гренландии и экс-глава МИД острова Пеле Броберг.

Он подчеркнул, что планы, которые разработаны в Гренландии, основаны на выходе из европейских сообществ в 80-х годах.

Броберг напомнил, что «Брексит» занял три года, поэтому речь идет о трехлетнем периоде получения независимости. Политик добавил, что сейчас самое важное для Гренландии — запустить данный процесс.

До этого Броберг заявил, что только 0,0001% жителей острова хотят стать гражданами США.

15 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявила, что вопрос о независимости Гренландии должен решаться исключительно самими жителями острова.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

Ранее Лавров прокомментировал планы Трампа присоединить Гренландию к США.