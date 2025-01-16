В Гренландии заявили, что только 0,0001% жителей острова хотят стать американцами

Только 0,0001% жителей Гренландии хотят стать гражданами США. Об этом РИА Новости заявил депутат гренландского парламента Гренландии, лидер основной оппозиционной партии «Налерака» и бывший министр иностранных дел острова Пеле Броберг.

Политик подчеркнул, что за присоединение к Соединенным Штатам выступает лишь крайне незначительная часть населения. В то же время 75% гренландцев желают независимости от Дании.

15 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявила, что вопрос о независимости Гренландии должен решаться исключительно самими жителями острова.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль Соединенных Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

Ранее Лавров прокомментировал планы Трампа присоединить Гренландию к США.