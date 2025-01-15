Премьер Дании ответила Трампу на заявление о присоединении Гренландии

Премьер Дании заявила Трампу, что Гренландия сама решит вопрос о независимости

В телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом, состоявшемся в среду, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что вопрос о независимости Гренландии должен решаться исключительно самими гренландцами. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление Фредериксен последовало за высказываниями Трампа о желательности контроля США над Гренландией и возможным применением экономического или военного давления на Данию.

Фредериксен сослалась на позицию председателя парламента Гренландии Мьюте Эгеде, который ранее заявил о неприемлемости продажи Гренландии.

Премьер-министр также подтвердила приверженность Дании укреплению безопасности в Арктике и готовность взять на себя большую ответственность в этом регионе.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав Соединенных Штатов. По словам политика, он также намерен вернуть под контроль США Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров прокомментировал планы Трампа присоединить Гренландию к США.