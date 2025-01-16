Байден назвал угрозу для демократии в США

Байден: в США зарождается олигархия, ее влияние угрожает американской демократии

Американской демократии угрожает зарождающаяся в США олигархия. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

«В сегодняшней Америке зарождается олигархия. Ее огромное богатство, власть и влияние угрожают нашей демократии», — отметил он.

Кроме того, олигархия несет угрозу «нашим базовым правам и свободам», добавил президент.

82-летний Джо Байден является 46-м президентом США (от Демократической партии), он занимает этот пост с 20 января 2021 года. С 2009 по 2017 год был вице-президентом при президенте Бараке Обаме. С 1973 по 2009 год представлял штат Делавэр в сенате США.

Президентский срок Байдена заканчивается 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Байден покидает свой пост после четырех лет на этом посту.

В ноябре 2024 года Трамп победил на выборах, получив 312 голосов выборщиков, в то время как его соперница Камала Харрис набрала 226 голосов.

Ранее Байден оговорился и противопоставил свободу демократии.