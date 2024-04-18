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Байден оговорился и противопоставил свободу и демократию

Байден оговорился и предложил американцам выбрать свободу, а не демократию

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз оконфузился, предложив американцам выбор между свободой и демократией. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы готовы выбрать единство, а не разобщенность, достоинство, а не разрушение? Выбрать правду, а не ложь? Вы готовы выбрать свободу, а не демократию, потому что это Америка?» – сказал 81-летний глава Белого дома, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

Байден также пошутил, что выглядит моложе своих лет: «Я знаю, что выгляжу на 40 лет, хотя занимаюсь политикой уже очень долго».

До этого американский президент рассказал о трагедии с его дядей Эмброузом Финнеганом-младшим в Новой Гвинее во время Второй мировой войны, тело которого, по словам главы государства, так и не нашли из-за местных каннибалов.

До этого американский миллиардер Илон Маск согласился с заявлением об опасности третьей мировой войны, которая может начаться из-за глупости действующего президента США.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) высмеял Джо Байдена.

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