В Белом доме рассказали об освобождении американцев в рамках первой фазы сделки с ХАМАС

Белый дом: двое американцев будут освобождены в рамках 1-й фазы сделки с ХАМАС

Два американских заложника будут освобождены в рамках первой фазы сделки между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

В администрации президента США подчеркнули, что на свободу выйдут Кит Сигел и Саги Декель-Чен.

Данные заложники попадают под категории, которые включены в освобождение на первой фазе, так как они были ранены, пояснил чиновник и отметил, что США продолжат работать над освобождением оставшихся заложников.

До этого глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявил, что CША, Катар и Египет являются гарантами сделки между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

15 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти достигли предварительных договоренностей с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников. Ожидается, что в соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. В обмен Израиль, предположительно, освободит сотни палестинских заключенных из своих тюрем.

Ранее в Израиле заявили о нерешенных пунктах на переговорах по сектору Газа.