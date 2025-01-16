Дочь Трампа и ее муж отказались переехать в Белый дом

SCMP: дочь Трампа и ее муж отказались возвращаться в Белый дом

Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер не будут занимать официальные посты в Белом доме и останутся в Майами. Об этом пишет издание SCMP.

«Они заявили, что не будут занимать официальные должности, а вместо этого будут находиться примерно в 1600 км от Вашингтона — в своем доме в Майами», — говорится в публикации.

В первый президентский срок Трампа его дочь получила пост советника главы государства, Кушнер был старшим советником президента.

«Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер пользовались практически неограниченным доступом к президенту во время его первого срока и оказывали влияние на широкий круг вопросов, включая мирные переговоры на Ближнем Востоке и разработку вакцины от COVID-19», — добавило издание.

В прошлом году состоялись выборы президента США. На пост главы государства претендовал действующий президент Джо Байден, но в июле он объявил о выходе из предвыборной гонки. В итоге за пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования, которое прошло 5 ноября, набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Президентский срок Байдена завершается 20 января, в этот день пройдет инаугурация избранного главы государства Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп грубо нарушила правила Белого дома.