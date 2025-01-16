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Порошенко пожаловался на проблемы с коммуникацией между Зеленским и Трампом

Порошенко: между Зеленским и Трампом есть проблемы с коммуникацией
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Kyodo/Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на трудности в коммуникации между офисом главы государства Владимира Зеленского и командой избранного президента США Дональда Трампа. Об этом политик заявил в интервью украинскому изданию «Общественное. Новости».

В связи с этим Порошенко предложил властям свою помощь и попросил не пренебрегать ей.

Бывший президент выразил возмущение тем, что Зеленский не поедет в Вашингтон на инаугурацию Трампа. Порошенко подчеркнул, что Украине необходимо бороться за Трампа и его новую администрацию. По его словам, если в Киеве будут сидеть на диване, то их никуда и не позовут.

15 января уехавшая с Украины из-за угроз расправы и политического преследования журналистка Диана Панченко заявила, что команда Трампа готовит санкции против окружения Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

В тот же день Зеленский заявил, что ожидает от США продолжения работы по укреплению Украины в противостоянии с Россией после инаугурации Трампа.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп не станет бросать Украину.

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