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Стало известно, что команда Трампа готовит санкции против окружения Зеленского

Журналистка Панченко: команда Трампа готовит санкции против окружения Зеленского
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Shannon Stapleton/Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит санкции против окружения президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Об этом уехавшая с Украины из-за угроз расправы и политического преследования журналистка Диана Панченко написала в своем Telegram-канале.

«Команда Трампа уже подготовила санкции против Ермака и окружения Зеленского», — сообщила она.

Она отметила, что санкции против окружения Зеленского могут сделать его более сговорчивым для переговоров.

Также Панченко заявила, что Владимир Зеленский является российским агентом.

15 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не отказывался от принципа не вести прямых переговоров лично с российским лидером Владимиром Путиным. Главу МИД спросили о позиции Украины относительно прямых переговоров с президентом России в контексте плана избранного президента США Дональда Трампа о скорейшем завершении конфликта.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.

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