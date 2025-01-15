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В Кремле прокомментировали сообщения о скором перемирии в Газе

Песков: Москва восприняла со сдержанным оптимизмом сообщения о перемирии в Газе
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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Москва воспринимает со сдержанным оптимизмом появившиеся сообщения о перемирии в секторе Газа.

По его словам, прекращение огня необходимо для жителей Газы.

«Мы, к сожалению, мало говорим о той гуманитарной катастрофе, которая сейчас происходит в Газе. Эта катастрофа лишь имеет тенденцию к усугублению», — сказал Песков.

Он считает, что прекращение огня и перемирие в Газе нужны мирным жителям и тем, кто сталкиваются с «нечеловеческими трудностями» и нуждаются во всех видах гуманитарной помощи.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари объявил, что стороны конфликта в секторе Газа преодолели основные препятствия на пути к заключению соглашения о перемирии. При этом представитель Катара уточнил, что в настоящий момент нет конкретной даты для объявления о вступлении в силу договоренностей.

За день до этого Катар передал Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС окончательный проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В переговорах в Дохе был достигнут прогресс после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Ранее ХАМАС собрался передать список заложников после прекращения огня в секторе Газа.

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