Украинская журналистка Диана Панченко, уехавшая из страны из-за угроз расправы и политического преследования, заявила, что Владимир Зеленский является российским агентом. Об этом она написала в посте в социальной сети X.

«Зеленский — российский агент. Он посылает пилотов и инженеров в пехоту. Они просят о помощи. F-16 останутся на земле. Летать будет некому», — пишет Панченко.

До этого Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили перевод аэродромных техников и других солдат подразделений военно-воздушных сил (ВВС) в пехоту.

В руководстве ВСУ дополнили, что эти действия являются вынужденным шагом для укрепления обороны на фронтах. Впервые о том, что ценных технических специалистов переводят на должности стрелков и штурмовиков в подразделениях пехоты сообщили сами украинские военные, которые записали видеообращения. Позднее эту информацию подтвердили на самом высоком уровне, в том числе в Верховной раде Украины.

Ранее Байден заявил, что существует «реальный шанс» победы Украины над Россией.