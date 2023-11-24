Пашинян обвинил Москву в срыве поставок оружия и попросил списать Армении долги

Никол Пашинян заявил, что Россия не передала Армении уже оплаченное оружие, и предложил решить проблему списанием долга. Он также обвинил российские телеканалы во вмешательстве во внутренние дела страны, анонсировал реформирование армии по швейцарскому образцу и объяснил, почему Ереван не выходит из ОДКБ.

Россия не отправила в Армению уже оплаченное ею оружие, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире. По его словам, Ереван и Москва ведут консультации о механизмах решения этих проблемы.

«Вариантов много, например сокращение долга Армении перед РФ в обмен на выплаченную сумму <...> Мы готовы работать, надеемся, что дискуссии принесут конкретные результаты», — заявил Пашинян.

В сентябре в интервью итальянской газете La Repubblica он также упрекал Россию в неспособности обеспечить потребность Армении в оружии. Тогда премьер заявил, что архитектура безопасности страны «на 99,999% была связана с Россией», однако теперь Москва сама нуждается в вооружениях.

Кроме того, он обвинил ряд российских телеканалов, вещающих в Армении, в нарушении соглашения о невмешательстве в дела страны. По словам Пашиняна, министерство высокотехнологической промышленности Армении обратилось к российским коллегам с предложением обсудить ситуацию и «понять, какими должны быть результаты или выводы». Армянский премьер подчеркнул, что это было сделано с учетом дружеских отношений между двумя странами.

«Надеюсь, что эти консультации состоятся как можно скорее, чтобы мы могли урегулировать вопросы в нормальной дружеской атмосфере», — сказал премьер-министр.

Армения готова к обмену пленными

В ходе ответов на вопросы Пашинян также сообщил, что у Армении нет уверенности в том, что Азербайджан готов подписать мирное соглашение с республикой на основе согласованных принципов.

«Мы не можем с уверенностью сказать, что Азербайджан подтверждает свою верность трем принципам, эти вопросы должны быть прояснены путем переговоров. Также не можем утверждать, что он отказывается от этих принципов», — рассказал премьер.

При этом он подчеркнул, что Армения готова к обмену осужденных в республике граждан Азербайджана на армянских пленных по принципу «всех на всех».

Ранее премьер неоднократно выступал с критикой России и ее миротворцев, которые, по его мнению, «бездействовали» во время ее конфликта с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В сентябре в интервью Politico он указал, что Азербайджан существенно ухудшил ситуацию с безопасностью в регионе, заблокировав Лачинский коридор – шестикилометровый путь в горах, соединяющий Армению и Карабах. Россия, по мнению Пашиняна, на это повлиять не смогла.

«Поскольку эти вопросы [относительно закрытия Лачинского коридора] существуют, российские миротворцы провалили свою миссию», — говорил он.

Армия по швейцарскому образцу

Пашинян также заявил о желании реформировать армию с учетом международного опыта — по швейцарскому образцу.

«Мы внедрили механизм 24-дневных учебных сборов, одной из целей которого является, в некотором смысле, движение в сторону швейцарской модели», — сказал премьер.

В конце октября он заявлял, что не видит преимуществ от размещения на территории страны российской военной базы, существующей с 1995 года. Около 5 тыс. военнослужащих РФ дислоцированы в городе Гюмри, в Ереване и в пригороде столицы, в августе 2010 года срок действия договора о создании этой базы продлили до 2044 года.

«Эти события (война в Карабахе, — прим. ред.), по сути, подвели нас к решению, что мы должны диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы сейчас пытаемся сделать это», — говорил политик в интервью The Wall Street Journal.

ОДКБ: выйти или остаться

23 ноября Армения отказалась присутствовать на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. При этом заместитель главы МИД страны Мнацакан Сафарян заверил, что страна не собирается выходить из организации. Отвечая на вопросы граждан, Пашинян заявил, что армянские власти не приняли решение о выходе из ОДКБ, так как ориентируются на государственные интересы страны.

Ранее премьер заявлял, что для армянской общественности «непонятно», зачем представители Еревана посещают встречи ОДКБ, «повторяют одно и то же, не получают ответа и возвращаются». По его словам, организация «де-юре отказывается зафиксировать зону своей ответственности в Армении».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне встречи в Минске высказала мнение, что претензии Армении к ОДКБ — «это просто попытка спихнуть ответственность, найти виновных в собственных просчетах».

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, комментируя отсутствие представителей Армении на встрече, заявил, что Пашинян приедет на саммиты СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге в декабре:

«Я считаю, что в Питер приедут, там будет неформальная традиционная встреча лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕАЭС, кстати, на этом заседании председателем после нас [России] становится Армения, поэтому я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять [эстафетную] палочку у Владимира Владимировича Путина».