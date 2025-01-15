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Захваченный в Балтийском море танкер с российской нефтью до сих пор находится в ФРГ

Захваченный танкер с российской нефтью все еще находится в водах Германии
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Stefan Sauer/Global Look Press

Танкер с российской нефтью, захваченный немецкими властями на прошлой неделе в Балтийском море, по-прежнему находится в водах Германии, где идет процесс таможенной проверки. Об этом сообщил представитель правительства в среду в Берлине, передает Reuters.

«В настоящее время таможенные органы Германии проверяют, соблюдены ли все необходимые условия и требования», — заявил пресс-секретарь на пресс-конференции, добавив, что судно останется в немецких водах до завершения проверки.

Вечером 10 января информационное агентство DPA сообщило, что танкер под флагом Панамы, потерявший управление, дрейфует в Балтийском море у берегов Германии. Известно, что судно имеет длину 274 метра и следовало из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.

НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей. Главы государств региона намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности». Зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Совфеде оценили фразой «пойдут ко дну» планы НАТО взять под контроль Балтийское море.

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