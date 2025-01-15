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В Совфеде оценили фразой «пойдут ко дну» планы НАТО взять под контроль Балтийское море

Сенатор Джабаров: Россия не позволит НАТО контролировать свои суда на Балтике
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Нина Зотина/РИА Новости

У НАТО нет полномочий чтобы контролировать российские суда в нейтральных водах, а Россия не позволит третьим странам угрожать своей собственности. Так сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru ответил на слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что страны НАТО хотят контролировать передвижения всех судов в нейтральных водах Балтики.

Сенатор заявил, что в случае попыток «взять на абордаж» российские корабли или организовать их проверку, Москва вправе открыть ответный огонь. Джабаров отметил, что с этим «шутить не будет ни одно уважающее себя государство». Крупнейшая ядерная держава не позволит к себе такого отношения, подчеркнул он.

«Кто перехватит наш танкер, пойдут ко дну. Неужели они не понимают, что это собственность Российской Федерации? Это нейтральные воды. Мы не вошли ни в порты Германии, мы не входим ни в территориальные воды стран НАТО», — сказал Джабаров.

НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей. Главы государств региона намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности». Зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Германии указали на планы НАТО взять под контроль Балтийское море.

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