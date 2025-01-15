Политолог: Пашинян напрасно отвернулся от России ради военной поддержки НАТО

Армения и США подписали хартию о сотрудничестве, в том числе в сферах экономики и обороны. Это соглашение — новый маневр премьер-министра Никола Пашиняна, который ищет выгоды, но находит только проблемы, считает политолог Артур Атаев. В том числе такой шаг сильно ударит по экономике страны, сильно зависящей от России, заявил он 360.ru.

Приход к власти Пашиняна привел к тому, что Армения развернулась в сторону ЕС и США, а сотрудничество с Россией как в политическом, так и в военном направлениях стало ему невыгодным, считает эксперт. По его мнению, армянский премьер все еще пытается сохранить экономическую модель взаимодействия — к примеру, Армения не предпринимает шагов для выхода из ЕАЭС, но в то же время Ереван заморозил участие в СНГ и ОДКБ.

Такой очевидный разворот в сторону США станет ударом по экономике, так как Россия обеспечивает до 70% оборота, считает Атаев.

«Пашиняна вдохновил большой экономический рост, который обеспечили в том числе российские релоканты, а также параллельный импорт. В этом плане Армения осталась важным партнером России», — отметил он.

Главной целью Пашиняна он назвал желание получить военную и политическую защиту от Вашингтона. Однако при этом не учитывается не только зависимость экономики от России, но и роль Турции, играющей большую роль в НАТО. Вряд ли Ереван получит поддержку военного блока при новом витке военного конфликта с Азербайджаном, считает политолог. По его мнению, США пошли на подписание хартии лишь с целью укрепить плацдарм против России в Закавказье.

Напомним, хартию о стратегическом партнерстве накануне подписали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен. После были анонсированы и переговоры по сотрудничеству в атомной сфере. Пашинян при этом назвал отношения с Россией прагматичными, «без эмоциональной упаковки», а в Москве ему напомнили, что объем торговли Армении с ЕС в разы меньше, чем с ЕАЭС.

Ранее Соболев из-за договора между США и Арменией назвал Трампа самым серьезным противником России.