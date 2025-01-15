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В Москве сравнили товарооборот Армении с Россией и Европой

Вице-премьер Оверчук: объем торговли Армении с ЕС в разы меньше, чем с ЕАЭС
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Объем торговли Армении со странами Европейского союза в разы меньше, чем с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, за 11 месяцев 2024 года товарооборот Армении с ЕАЭС составил около $12 млрд, $11,6 млрд из которых пришлись на Россию.

Оверчук также отметил, что в Армении хорошо осознают, что вступление республики в Европейский союз — гипотетический вопрос, и не хотят терять экономические преимущества от сотрудничества в ЕАЭС.

9 января кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Как при этом уточнил армянский премьер-министр Никол Пашинян, решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

В дальнейшем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что членство Армении одновременно в ЕАЭС и Европейском союзе невозможно, так как и там, и там, разные таможенные системы, отличаются зоны свободного перемещения товаров и тд.

Ранее Сергей Лавров заявил о несовместимости членства Армении в ЕС и ЕАЭС.

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