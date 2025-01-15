«Отбросьте надежды»: Соболев назвал Трампа самым серьезным противником России

Договор между Арменией и США, а также амбиции вновь избранного американского лидера Дональда Трампа по присоединению новых территорий говорят о том, что он может стать самым серьезным противником России, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. В беседе с НСН он предупредил о потере военной базы РФ в Гюмри и призвал отбросить надежды на новую политику Вашингтона.

До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о стратегическом партнерстве, в том числе в сфере обороны. Анонсированы и переговоры по сотрудничеству в атомной сфере. По мнению Соболева, это угрожает интересам России в Закавказье.

«У власти в США теперь Трамп, а не хромающий и падающий Байден. Это человек, который хочет сделать Америку великой. И нам это величие совершенно ни к чему. То, что он влез в Армению, это первый звонок того, что он безусловно будет нашим противником и, наверное, самым серьезным», — считает депутат.

По его мнению, сегодня существует риск превращения Армении в «анти-Россию», а Блинкен и администрация Трампа не имеют особых разногласий по украинскому конфликту. Парламентарий призвал «отбросить» надежды на Трампа, напомнив, что также он имеет амбиции по включению Канады и Гренландии в состав США.

«Он создает фактически империю. Это в корне противоречит нашим национальным интересам», — подчеркнул депутат.

В Армении теперь разместят базы НАТО, а российские войска с этой территории — в том числе из Гюмри — «выкинут», считает Соболев. Он назвал это серьезным вопросом, который потребует укрепления южного направления.

Ранее в ОДКБ прокомментировали партнерство США и Армении.