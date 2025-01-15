Власти Приднестровья сообщили, что не обсуждают с Украиной поставку угля

Красносельский заявил, что ПМР не участвует в диалоге с Украиной о поставках угля

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) не участвует в диалоге Молдавии и Украины о поставках угля в республику. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, передает ТАСС.

8 января украинский президент Владимир Зеленский в разговоре со своей молдавской коллегой Майей Санду выразил готовность помочь Кишиневу углем на фоне энергокризиса в Приднестровье.

«Что касается заявлений Украины, <...> это диалог господина Зеленского и госпожи Санду, я в этом диалоге не участвую, поэтому конкретных действий пока нет», — сказал он.

Красносельский отметил, что в первую очередь Приднестровью нужен газ для газовых котельных.

Он добавил, что Молдавская ГРЭС физически не сможет постоянно работать на нем, так как ее энергоблок изношен и нуждается в модернизации.

С 1 января Россия прекратила транзит газа через территорию Украины. После этого Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла на уголь и перестала поставлять энергию в Молдавию. Теперь страна будет закупать ресурс у Румынии и Украины. В ПМР на фоне этого отключили отопление, которое обеспечивали за счет газа.

6 января сообщалось, что 122 населенных пункта в Приднестровье отключены от газоснабжения. Газ подается в многоэтажные дома в малых количествах только для приготовления еды.

Ранее в Монголии прошли массовые протесты из-за кражи угля.