Россия прекратила транзит газа через Украину. Молдавия уже пострадала от этого решения

Россия прекратила транзит газа через территорию Украины. После этого Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла на уголь и перестала поставлять энергию в Молдавию. Теперь страна будет закупать ресурс у Румынии и даже Украины. В Приднестровье уже отключили отопление, которое обеспечивали за счет газа. Топливо осталось только в некоторых домах для подачи в плиты. Европейские страны заранее подготовились в прекращению транзита.

Молдавская ГРЭС (принадлежит российской «Интер РАО») в Приднестровье перестала подавать электроэнергию в Молдавию после перехода с газа на уголь, сообщил телеканал «Первый приднестровский».

«Запасов угля хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей Приднестровья электроэнергией. Контракт МГРЭС с Молдавией закончился: из-за отсутствия газа электростанция больше не поставляет недорогое электричество в соседнюю страну», — говорится в заявлении, цитирует ТАСС.

По данным телеканала, власти Молдавии не урегулировали свой долговой спор с «Газпромом» и не проложили альтернативный маршрут поставки газа. МГРЭС обеспечивала до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. При этом страна также закупала ресурс в Румынии, но его цена почти втрое выше. Молдавская госкомпания Energocom уже подтвердила в соцсетях, что будет поставлять электроэнергию из Румынии, что сможет покрыть порядка 62% всех потребностей. Дополнительно ресурс закупят на Украине.

Компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» также проинформировала, что некоторые жители непризнанной республики уже остались без газа.

«Из-за прекращения поставок российского голубого топлива ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сегодня до полудня отключит от газоснабжения крышные котельные, обеспечивающие отопление; частные дома в городах, селах и поселках; многоквартирные дома с автономным отоплением», — говорится в заявлении, цитирует РИА Новости.

По предварительным данным, газ есть только в домах без автономного отопления для приготовления пищи.

Сейчас и в Молдавии, и в Приднестровье введен режим чрезвычайного положения. В Приднестровье в январе отключат централизованное отопление жилых домов и подачу горячей воды, в МГРЭС будет подавать электроэнергию только на левый берег Днестра.

Газ больше не поставляют

«Газпром» перестал подавать газ в Европу транзитом через Украину, поскольку «лишен технической и юридической возможности», говорится в сообщении компании.

«1 января 2025 года в 8:00 МСК завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины — ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», — заявили в компании.

В «Газпроме» уточнили, что Украина неоднократно явно показывала свой отказ от продления соглашения, поэтому его транзит теперь не осуществляется.

Минэнерго Украины подтвердили эту информацию, отметив, что пошли на такой шаг «в интересах национальной безопасности». Страна также проинформировала об этом своих партнеров.

» Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери . Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И Европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина», — сказал министр энергетики Герман Галущенко.

В Минэнерго уточнили, что сейчас газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Для этого заранее подготовили всю инфраструктуру, чтобы продолжать надежно обеспечивать газом украинских потребителей. По этому маршруту ресурс получали Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и Чехия.

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Австрии газа хватит

В Минэнерго Австрии считают, что страна не останется без газа после прекращения его транзита через Украину, тем более об этом шаге объявили заранее.

«Для поддержания бесперебойных и неограниченных поставок газа в любое время участники рынка обратились к альтернативным источникам газа, например, через пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ. Это позволило компенсировать ограничения в поставках. Поставки в Австрию по-прежнему гарантированы», — говорится в сообщении, цитирует РИА Новости.

Сейчас уровень газа в хранилищах Австрии составляет примерно 78%.

«Удар в спину»

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал ударом в спину стран ЕС отказ Украины продолжить транзит российского газа:

» Решением оставить без газа промышленность стран Евросоюза, а население — без тепла зимой, Зеленский отплатил злой монетой своим европейским партнерам, обрекая экономики их стран на разрушение . Решение киевского режима о прекращении транзита стала шоком для стран Евросоюза и ударом в спину».

Шеремет утверждает, что украинские власти взяли в заложники европейское население, шокировали своих союзников и поставили под вопрос существование ЕС как союза в целом.

По данным Reuters, европейцы уже подготовили себе инфраструктуру, чтобы импортировать газ нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам. При этом, по данным Newmoney, прекращение поставок больше всего скажется на Молдавии, а из стран ЕС — на Словакии. Венгрия же продолжит пользоваться российским газом, поскольку может получать его по черноморскому трубопроводу TurkStream, хотя транзит через Украину был ей предпочтительнее.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с РИА Новости отметил, что Россия все равно может поставлять газ в Европу :

«Украинский транзит в страны ЕС и Молдавию может быть частично замещен увеличением транзита российского газа через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по «Балканскому потоку» в Венгрию (для снабжения Венгрии, Словакии и Австрии) и по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме (для поставок в Молдавию и Румынию)».