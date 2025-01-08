Зеленский предложил Молдавии помощь на фоне энергокризиса

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со своей молдавской коллегой Майей Санду выразил готовность помочь Кишиневу углем в ситуации с энергокризисом в Приднестровье. Об этом сам политик написал в своем Telegram-канале.

По мнению украинского лидера, сейчас важно помочь Молдавии справиться с ситуацией и не допустить социального напряжения.

«Насущная задача — сохранить стабильность и создать условия для молдавского народа, чтобы он мог жить спокойно, работать на свою страну и поддерживать наше общее движение в Европейский Союз», — заявил политик.

Он назвал происходящее в Приднестровье «очевидной попыткой России манипулировать энергетическими ресурсами».

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. После этого Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла на уголь и перестала поставлять энергию в Молдавию. В регионе уже отключили отопление, которое обеспечивали за счет газа. Топливо осталось только в некоторых домах для подачи в плиты. Европейские страны заранее подготовились к прекращению транзита.

Ранее в Приднестровье заявили, что запасов газа хватит только на 24 дня.