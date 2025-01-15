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Кремль ожидает заключения отраслевых соглашений с Ираном

Песков: после подписания договора с Ираном следует ожидать отраслевых соглашений
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После подписания договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном можно ожидать заключения отраслевых соглашений. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иранскому агентству IRNA.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут соответствующий договор.

Как рассказал Песков, соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Следующими возможными шагами Москвы и Тегерана по развитию отношений, то следует ожидать заключения отраслевых соглашений практической направленности с опорой на правовой фундамент, который будет сформирован новым межгосударственным стратегическим договором», — заявил он.

Ранее в Тегеране заявили, что договор между РФ и Ираном не образует военный альянс.

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