Кремль: дата подписания договора между Ираном и Россией не связана с Трампом

Песков: дата подписания договора РФ и Ирана не связана с инаугурацией Трампа

Дата подписания договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не имеет ничего общего с датой инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иранскому агентству IRNA.

По словам Пескова, на эту тему существует множество спекуляций, но они вызывают лишь улыбку.

«Пусть сторонники теорий заговора развлекаются», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что вступление в должность очередного американского президента — это мероприятие, которое представляет определенный интерес, в первую очередь — для граждан США, но это мероприятие не влияет на характер российско-иранского сотрудничества.

Накануне Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан после переговоров 17 января подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что этот договор нацелен на то, чтобы укреплять способности РФ и Ирана, развивать экономику, решать соцвопросы и обеспечивать обороноспособность.

Ранее в Тегеране заявили, что договор между РФ и Ираном не образует военный альянс.